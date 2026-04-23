Un total de 212 alumnos clausuran el programa 'MAP Teatro' en el Teatre Xesc Forteza de Palma

Clausura del programa 'MAP Teatro' en el Teatre Xesc Forteza de Palma - CAIB

PALMA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 212 alumnos han asistido este jueves a la clausura del programa 'MAP Teatro' del curso 2025-2026 en el Teatre Xesc Forteza de Palma.

Según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado, la jornada, que se ha desarrollado entre las 10.00 y las 13.00 horas, ha reunido a alumnado, profesorado y familiares de diversos centros educativos que han participado en el programa, que se centra en la dramaturgia como herramienta creativa y de comunicación.

El programa se clausuró el lunes 20 de abril en Eivissa, en el centro cultural de Jesús de Santa Eulària des Riu, con la asistencia de 200 alumnos.

También tendrá lugar una acto de clausura en Menorca que se celebrará el próximo lunes 27 en la sala multifuncional des Mercadal, a la que asistirán 140 alumnos y, por último, habrá un segundo acto en Mallorca el día 29 de abril en el Teatre d'Artà, en el que se espera la participación de 147 alumnos.

En el conjunto del proyecto han participado 20 centros educativos de Baleares. En Mallorca han sido el CEIP Son Oliva, CEIP es Puig, CEIP es Putxet, CEIP s'Olivar, CEIP Pere Rosselló, IES Ses Estacions, CEIP s'Albufera, Ceipieem Simó Ballester, IES Can Peu Blanc y CC Sant Bonaventura.

En Menorca han participado el CEIP Pintor Torrent, CEIP Francesc d'Albranca, CEIP Mateu Fontirroig, IES Josep Maria Quadrado e IES Cap de Llevant. En Eivissa, los centros participantes han sido el CEIP Santa Gertrudis, CEIP Balansat, CEIP es Vedrà, CEIP Sant Carles y el IES Xarc.

En total, más de 800 alumnos de educación primaria, secundaria y bachillerato han participado en este programa durante el curso 2025-2026.

El nombre del proyecto responde al acrónimo de tres verbos, 'Motivar', 'Accionar' y 'Proyectar', que definen sus tres fases de desarrollo a lo largo del curso.

Durante el primer trimestre se llevó a cabo el bloque 'Motivar', con jornadas de formación dirigidas al profesorado bajo el título 'El clown como herramienta pedagógica', celebradas en Ciutadella, Sant Antoni de Portmany y Palma, con el objetivo de dotar a los docentes de herramientas y recursos para la creación escénica en el aula.

En el segundo trimestre, el bloque 'Accionar' ha consistido en sesiones de expresión dramática dentro del horario lectivo, impartidas por 12 profesionales que se han desplazado a los centros.

Finalmente, el tercer trimestre ha acogido el bloque 'Proyectar', que se materializa en estos actos de clausura en varios teatros de las Islas donde los alumnos interpretan una obra de teatro frente a otros alumnos, profesores y familiares de varios centros.

Los alumnos de los centros tienen así la oportunidad de presentar su obra de teatro en estos actos de clausura de presentar al resto de alumnos, profesores y familias de otros colegios.

Este programa, impulsado por la Dirección General de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, tiene como objetivo fomentar la expresión dramática entre el alumnado como vehículo de comunicación, creatividad y comprensión entre las personas.