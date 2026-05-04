Un total de 23 embarcaciones limpiarán el litoral de Baleares

La campaña de limpieza del litoral de Baleares en la que participan 23 embarcaciones terminará el 30 de septiembre. - CAIB

PALMA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 23 embarcaciones participan en la campaña de limpieza del litoral de Baleares durante la temporada 2026, que comenzó el pasado viernes 1 de mayo y finalizará el 30 de septiembre.

Según ha informado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, el dispositivo está formado por 15 embarcaciones de tipo playa y ocho tipo litoral que operan de manera coordinada para actuar en zonas costeras y en áreas más alejadas.

Las embarcaciones tipo playa están diseñadas para operar en zonas de poco calado, especialmente en calas y playas, mientras que las de tipo litoral pueden trabajar más allá de la línea de costa, entre uno y cinco millas náuticas, con mayor capacidad de recogida y mejor respuesta ante condiciones marítimas adversas.

Estas rutas, que tienen el objetivo de retirar residuos flotantes y preservar la calidad ambiental del litoral, se organizan desde varios puertos de las Islas.

En el caso de Mallorca, las embarcaciones operan desde Palma, Andratx, Sóller, Pollença, Alcúdia, Cala Rajada, Portocolom, Cala d'Or y la Colònia de Sant Jordi. En Menorca, desde Ciutadella, Fornells, Maó y Cala Galdana; y en Eivissa, desde el puerto de Eivissa, Sant Antoni y Santa Eulària; y en Formentera, desde la Savina.

El gerente de PortsIB, Kico Villalonga, ha asegurado que esta campaña de limpieza es un servicio "esencial" para garantizar la calidad ambiental del mar en Baleares, además de la seguridad de la navegación.

Además, ha recordado que este servicio cuenta con una financiación de 1,6 millones de euros que procede íntegramente de los fondos del impuesto del turismo sostenible (ITS).

Por su parte, el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Toni Mercant, ha recordado que estas tareas fueron asumidas hace dos años por ambas entidades para limpiar las costas de Baleares durante la temporada turística.

36.8 TONELADAS DE BASURA EN 2025

El servicio de limpieza del litoral retiró 36,8 toneladas de residuos de las costas de Baleares durante la temporada 2025, lo que supuso un incremento del 32 por ciento respecto al año anterior.

La campaña, que como este año se desarrolló durante el periodo de mayo hasta septiembre, recogió una media diaria de 269,39 kilos de residuos.

Por islas, Mallorca encabezó la recogida con 17.520 kilos, seguida de Eivissa con 9.598, Menorca con 6.019 y Formentera con 3.666.

En cuanto a la tipología de residuos, el plástico fue el material predominante, con un 44,2 por ciento del total, seguido de la madera con un 33,6 por ciento, mientras que el resto corresponde a otros materiales en menor proporción.