Un total de 24 alumnos de 2º de ESO de Baleares cursarán un trimestre en Canadá con una beca de excelencia. - EUROPA PRESS

PALMA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 24 alumnos de segundo de ESO de Baleares cursarán el primer trimestre del próximo curso académico en Canadá gracias a las becas de excelencia de la Conselleria de Educación y Universidades, que financian íntegramente la estancia.

Según ha explicado este martes el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, los beneficiarios han sido seleccionados entre estudiantes que obtuvieron una nota media superior al 9 en segundo de ESO. Del total de becados, 14 son de Mallorca, seis de Eivissa y cuatro de Menorca.

Vera ha señalado que el programa da continuidad al impulsado el pasado curso, cuando los alumnos realizaron una estancia académica en Irlanda, y ha defendido que estas becas buscan premiar "la excelencia, el esfuerzo y el talento" del alumnado, al tiempo que favorecen su formación en idiomas.