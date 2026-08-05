Un total de 24 alumnos de 2º de ESO de Baleares cursarán un trimestre en Canadá con una beca de excelencia

Un total de 24 alumnos de 2º de ESO de Baleares cursarán un trimestre en Canadá con una beca de excelencia.
Un total de 24 alumnos de 2º de ESO de Baleares cursarán un trimestre en Canadá con una beca de excelencia. - EUROPA PRESS
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 5 agosto 2026 11:18
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   PALMA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Un total de 24 alumnos de segundo de ESO de Baleares cursarán el primer trimestre del próximo curso académico en Canadá gracias a las becas de excelencia de la Conselleria de Educación y Universidades, que financian íntegramente la estancia.

   Según ha explicado este martes el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, los beneficiarios han sido seleccionados entre estudiantes que obtuvieron una nota media superior al 9 en segundo de ESO. Del total de becados, 14 son de Mallorca, seis de Eivissa y cuatro de Menorca.

   Vera ha señalado que el programa da continuidad al impulsado el pasado curso, cuando los alumnos realizaron una estancia académica en Irlanda, y ha defendido que estas becas buscan premiar "la excelencia, el esfuerzo y el talento" del alumnado, al tiempo que favorecen su formación en idiomas.

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