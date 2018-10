Un total de 27 corporaciones locales, entre ellas Cort y el Consell de Mallorca, no rinden sus cuentas en el plazo legal

Publicado 17/10/2018 10:36:25 CET

"Sin rendición de cuentas no hay transparencia", avisa la institución

PALMA DE MALLORCA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres consells insulars, entre ellos el Consell de Mallorca, tres mancomunidades y 21 ayuntamientos, entre ellos el de Palma, no han rendido la cuenta general del ejercicio 2017 dentro del plazo legal, según ha informado este miércoles la Sindicatura de Comptes.

El plazo para rendir la cuenta general finalizaba el pasado lunes. Las 27 entidades locales que han incumplido esta obligación suponen solamente el 35,5 por ciento del total, pero representan más de la mitad --55,7 por ciento- del presupuesto inicial consolidado de gastos para 2017.

Los municipios que han incumplido suponen el 44 por ciento del total de la población de Baleares. El porcentaje de municipios incumplidores ha aumentado ligeramente respecto a 2016.

Además, los datos también suponen que más de uno de cada tres presidentes de corporaciones locales no ha rendido la cuenta en plazo. La conselleria ha destacado el caso de los presidentes de tres Consells Insulars, Miquel Ensenyat (Mallorca), Susana Mora (Menorca) y Jaume Ferrer (Formentera), y del alcalde del Ayuntamiento de Palma, Antoni Noguera.

En cuanto al resto de municipios, se trata de Capdepera, Sant Llorenç des Cardassar, Binissalem, Muro, Alaró, Esporles, Ferreries, Sineu, Montuïri, Petra, Lluví, Maria de la Salut, Sant Joan, Puigpunyent, Santa Eugènia, Mancor de la Vall, Fornalutx, Banyalbufar, Estellencs y Escorca; y las mancomunidades de Es Raiguer, Tramuntana y Servicios Públicos Insulares.

La Sindicatura ha subrayado que los días 23 de abril, 18 de junio y 3 de septiembre ya advirtió a las entidades locales de los plazos para cumplir el deber de rendir la cuenta general de 2017. A partir de este miércoles, la Sindicatura requerirá formalmente a estas corporaciones la entrega de las cuentas.

"SIN RENDICIÓN DE CUENTAS NO HAY TRANSPARENCIA"

Por este motivo, la Sindicatura ha alertado de que no puede fiscalizar las cuentas de estas corporaciones locales y ha avisado de que "sin rendición de cuentas no hay transparencia".

"Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando la ciudadanía puede conocer cómo se gestionan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos empiezan a responder a una sociedad que es crítica", ha declarado.

La Sindicatura también ha incidido en que impedir la fiscalización implica también impedir los efectos de "contribución a la necesaria

regeneración democrática, la promoción de la eficiencia y la eficacia de las entidades públicas y el favorecimiento del crecimiento económico".

Además, ha recordado a las entidades incumplidoras las posibles consecuencias de no rendir las cuentas en plazo, entre ellas la posibilidad de retener transferencias de participación en tributos estatales; y la consideración de infracción de carácter muy grave con la sanción correspondiente y otras sanciones.

EL AYUNTAMIENTO DE CAMPOS, EL QUE MÁS VECES HA CUMPLIDO EL PLAZO

Por otro lado, la Sindicatura ha destacado las entidades locales que han rendido en plazo más veces la cuenta general desde 2003. El que más veces ha cumplido el plazo es el Ayuntamiento de Campos (13 veces), seguido de Alcúdia, Es Mercadal, Ferreries, Lloret de Vistalegre, Sant Josep de sa Talaia, Santa Eulària, Santanyí y la mancomunidad del Migjorn de Mallorca.

Asimismo, la Sindicatura ha anunciado que actualmente dos consells (Ibiza y Formentera) y cuatro ayuntamientos de Mallorca no han remitido la relación de contratos de 2017; los cuatro consells, ocho Ayuntamientos y una mancomunidad no han entregado la relación de convenios; y los órganos interventores de dos consells -entre ellos Mallorca-, seis ayuntamientos y dos mancomunidades no han informado de resoluciones y acuerdos contrarios a las objeciones de la intervención y el resumen de anomalías en ingresos.