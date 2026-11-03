Un total de 307 deportistas participan en la 29ª edición del Trofeo Ciutat de Palma de patinaje artístico - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 307 deportistas de 24 clubes de Baleares, Cataluña y País Vasco participarán en la 29ª edición del Trofeo Ciutat de Palma de patinaje artístico, que se celebrará este sábado y domingo en el pabellón municipal Joan Seguí.

El Ayuntamiento de Palma ha explicado este martes en un comunicado que entre los deportistas que participarán en esta edición, destaca Mateus Vargas, campeón de Europa Juvenil 2025 y cuarto clasificado en el Campeonato del Mundo junior disputado en octubre en Paraguay; Izadi Ruiz, campeona de patinaje Libre y de Solo Danza en la Copa de Europa 2026 disputada en Alemania, y José Sampol, subcampeón de España y cuarto clasificado en el Campeonato de Europa juvenil celebrado en Italia.

La jornada del sábado se desarrollará de 09.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 20.15 horas, mientras que el domingo, las pruebas se disputarán de 09.00 a 12.00 horas. La competición finalizará con una ceremonia de clausura, la entrega de medallas y el tradicional desfile de los participantes.

El trofeo volverá a destacar también por su vertiente solidaria, ya que la recaudación de las entradas se destinará íntegramente a la Asociación Senegal de Mallorca (Asema) y Zaqueo.

El jurado estará integrado por nueve jueces nacionales e internacionales procedentes de Cataluña y de la Comunidad Valenciana, además de cinco jueces autonómicos del archipiélago.

El 29º Trofeo Ciutat de Palma inició su actividad competitiva los pasados 16, 17 y 18 de octubre con las pruebas correspondientes a los niveles uno al nueve de todas las categorías. Este fin de semana será el turno de las competiciones del nivel nueve en las categorías Élite, Solo Danza y Libre.