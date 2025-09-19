Un total de 35 jóvenes artistas mostrarán sus trabajos este sábado en la Nit de l'Art Jove 2025 de Palma

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha organizado una nueva edición de la Nit de l'Art Jove, que se celebrará este sábado en la plaza del Tubo y la sede de Espais Joves de la ciudad con la participación de 35 artistas jóvenes de Palma.

Este proyecto ha sido desarrollado conjuntamente por Espais Joves y el servicio Dinamo, con el objetivo de ofrecer un espacio de exposición que permita "consolidar la proyección artística de la juventud palmesana y fomentar sinergias entre diversas disciplinas creativas".

En un comunicado, el Consistorio ha indicado que las oficinas de Espais Joves de Palma --ubicada en la calle Sant Pere, 14-- se transformará en una galería de arte donde se podrán ver las obras de 18 jóvenes a partir de las 17.00 horas.

Estos artistas abarcan disciplinas como la fotografía, la ilustración digital, el 'collage', las creaciones textiles, la resina, así como poemarios y textos artísticos.

Por otro lado, de 18.30 a 21.00 horas, en la plaza del Tubo se podrán ver los trabajos de un total de 17 jóvenes artistas de diversas manifestaciones gráficas, literarias y musicales. Además, se llevarán a cabo talleres y actividades participativas dinamizadas por las entidades colaboradoras The Mini Lab y Adiba, junto con el servicio Dinamo.