Un total de 35 jóvenes artistas mostrarán sus trabajos este sábado en la Nit de l'Art Jove 2025 de Palma

Cartel de la Nit de l'Art Jove 2025.
Cartel de la Nit de l'Art Jove 2025. - AYUNTAMIENTO DE PALMA
Europa Press Islas Baleares
Publicado: viernes, 19 septiembre 2025 17:33

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha organizado una nueva edición de la Nit de l'Art Jove, que se celebrará este sábado en la plaza del Tubo y la sede de Espais Joves de la ciudad con la participación de 35 artistas jóvenes de Palma.

Este proyecto ha sido desarrollado conjuntamente por Espais Joves y el servicio Dinamo, con el objetivo de ofrecer un espacio de exposición que permita "consolidar la proyección artística de la juventud palmesana y fomentar sinergias entre diversas disciplinas creativas".

En un comunicado, el Consistorio ha indicado que las oficinas de Espais Joves de Palma --ubicada en la calle Sant Pere, 14-- se transformará en una galería de arte donde se podrán ver las obras de 18 jóvenes a partir de las 17.00 horas.

Estos artistas abarcan disciplinas como la fotografía, la ilustración digital, el 'collage', las creaciones textiles, la resina, así como poemarios y textos artísticos.

Por otro lado, de 18.30 a 21.00 horas, en la plaza del Tubo se podrán ver los trabajos de un total de 17 jóvenes artistas de diversas manifestaciones gráficas, literarias y musicales. Además, se llevarán a cabo talleres y actividades participativas dinamizadas por las entidades colaboradoras The Mini Lab y Adiba, junto con el servicio Dinamo.

