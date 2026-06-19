Un total de 356 personas participan en el programa 'Activa't' de envejecimiento activo del Ayuntamiento de Palma

Un total de 356 personas participan en el programa 'Activa't' del Ayuntamiento de Palma durante el curso 2025-2026.
Un total de 356 personas participan en el programa 'Activa't' del Ayuntamiento de Palma durante el curso 2025-2026. - AYUNTAMIENTO DE PALMA
Europa Press Islas Baleares
Publicado: viernes, 19 junio 2026 16:35
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PALMA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 356 personas han participado en el programa de envejecimiento activo 'Activa't' del Ayuntamiento de Palma durante el curso 2025-2026 a través de 1.281 sesiones grupales desarrolladas en las 13 zonas de salud donde actualmente se lleva a cabo la iniciativa.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, esta edición ha incorporado las zonas de Playa de Palma, Valldargent, Son Ferriol, Son Cladera y Casa del Mar, que se suman a las ya incluidas en anteriores ediciones, como Son Pisà, Pere Garau, Arquitecte Bennàssar, Es Viver-Els Rafals, Coll d'en Rabassa, Son Gotleu y Sant Agustí, hasta alcanzar un total de 13 zonas de salud.

El programa tiene como objetivo fomentar el envejecimiento activo y fortalecer el bienestar emocional de las personas mayores de 60 años. La iniciativa se ha desarrollado en colaboración con centros de salud, servicios sociales, entidades vecinales y asociaciones de mayores, con actividades programadas tres veces por semana.

La regidora de Servicios Sociales, Educación, Participación Ciudadana, Juventud e Igualdad, Lourdes Roca, quien ha asistido este viernes a la clausura del curso, celebrado en el polideportivo de Son Cotoner, ha destacado la variedad de actividades incluidas en el programa, entre ellas ejercicios físicos orientados a mejorar la fuerza, la resistencia y la velocidad, así como talleres de memoria y sesiones psicosociales.

Asimismo, ha señalado que el 93 por ciento de los participantes encuestados por Cort han asegurado que su condición física ha mejorado desde su incorporación al programa y que la asistencia a las sesiones les ha permitido ampliar su círculo de relaciones sociales.

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