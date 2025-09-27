Un total de 37 migrantes son rescatados en dos pateras al sur de Formentera

FORMENTERA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 37 personas migrantes han llegado este sábado a la isla de Formentera en dos embarcaciones tipo patera, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

A las 01.40 horas de esta jornada se ha procedido al rescate de 24 personas de origen subsahariano, a 11 millas al sur de la isla de Formentera. En el operativo han participado efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo.

También, a las 05.47 horas, 13 migrantes más de origen magrebí han sido rescatados a 1,5 millas al sur de la isla de Formentera. En su rescate ha participado el Servicio Marítimo de la Guardia Civil.