Un total de 37 migrantes son rescatados en dos pateras al sur de Formentera

Imagen de recurso de embarcaciones tipo patera en Baleares
Imagen de recurso de embarcaciones tipo patera en Baleares - GUARDIA CIVIL
Europa Press Islas Baleares
Publicado: sábado, 27 septiembre 2025 10:14

FORMENTERA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 37 personas migrantes han llegado este sábado a la isla de Formentera en dos embarcaciones tipo patera, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

A las 01.40 horas de esta jornada se ha procedido al rescate de 24 personas de origen subsahariano, a 11 millas al sur de la isla de Formentera. En el operativo han participado efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo.

También, a las 05.47 horas, 13 migrantes más de origen magrebí han sido rescatados a 1,5 millas al sur de la isla de Formentera. En su rescate ha participado el Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

Contador