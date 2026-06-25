Un total de 4.000 alumnos de FP participan en un programa de salud mental del Consell de Mallorca

Un total de 4.000 alumnos de FP de Baleares participan en un programa de salud mental del Consell de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 4.000 alumnos de 30 centros de formación profesional (FP) han participado este curso 2025-2026 en la primera edición de 'Flip Up. Dale la vuelta a tus emociones', el programa de promoción de la salud mental del Consell de Mallorca.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, 213 estudiantes han solicitado ayuda o asesoramiento emocional tras participar en los talleres.

Asimismo, el Consell ha destacado que la valoración del programa ha sido "muy positiva", con una puntuación media de 4,2 sobre 5 por parte del alumnado y de 4,6 sobre 5 por parte del profesorado.

Las evaluaciones reflejan, siempre según la institución, impactos significativos en el bienestar emocional de los participantes. El alumnado ha señalado una mejora de la conciencia y expresión emocional, mayor autoconocimiento, incremento de la autoestima y adquisición de herramientas para gestionar el estrés, la ansiedad y la ira, así como una mayor disposición a hablar sobre el malestar emocional.

Por su parte, el profesorado ha observado una mejor expresión emocional del alumnado, mayor cohesión grupal, mejora del clima en el aula y actitudes más respetuosas y empáticas entre iguales, además de la creación de espacios seguros para el diálogo emocional.

Los resultados y valoraciones de la comunidad educativa han llevado al Consell a anunciar la continuidad del programa durante el próximo curso.

Durante un acto de presentación de estos datos celebrado este jueves, la institución ha anunciado además la elaboración de una nueva Guía práctica para profesionales de la educación y familias, con el objetivo de dar continuidad a los talleres y ofrecer recursos para la gestión emocional de los adolescentes.

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha señalado que, aunque no es posible determinar cuántos de los 213 jóvenes habrían solicitado ayuda con o sin el programa, el proyecto ha contribuido a detectar situaciones de malestar emocional y a acercar recursos de apoyo al alumnado.

Por su parte, el presidente de 3 Salut Mental, Alfons Suárez, entidad participante en el programa, ha destacado que la iniciativa "ayuda a romper barreras, normalizar la petición de ayuda y detectar de manera precoz situaciones que, en muchos casos, podrían haber permanecido invisibilizadas".