Un total de 46 bomberos estarán de guardia durante las fiestas de Navidad en Mallorca

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, visita a los bomberos que están de guardia esta Nochebuena en el parque de Alcúdia. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 46 efectivos de los Bomberos de Mallorca estarán de guardia durante las fiestas de Navidad de este 2025 entre la jefatura y los ocho parques de la isla.

En concreto, ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, serán 40 bomberos, dos sargentos, dos técnicos y dos operadores de sala.

El presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, ha visitado a los efectivos de los Bomberos de Mallorca que están de guardia esta Nochebuena para felicitarles la Navidad.

Galmés, acompañado del conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, y del director insular de Emergencias, Joan Fornàs, ha acudido la mañana de este miércoles al parque de bomberos de Alcúdia.

El presidente les ha agradecido "el trabajo encomiable que hacen no solo durante Navidad, sino también durante todo el año, un servicio esencial para todos los mallorquines y mallorquinas".

Galmés también ha remarcado la vocación de servicio público, la profesionalidad y la gran tarea que hacen los Bomberos de Mallorca "para proteger a los mallorquines y mallorquinas ante cualquier emergencia".

Asimismo, les ha transmitido sus mejores deseos por estas fiestas de Navidad "en las que muchos de ellos estarán de guardia y no se podrán reunir con sus familias estos días de fiesta".