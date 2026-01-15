Un total de 51 palmesanas participan la 3ª edición de la terapia acuática para mujeres mastectomizadas

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, con algunas de las participantes en la tercera edición del programa TAMM. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 51 mujeres han finalizado la tercera edición del programa de terapia acuática para mujeres mastectomizadas (TAMM), impulsado por el Ayuntamiento de Palma en alianza con el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Baleares (Cofib).

El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha presidido este jueves el acto de clausura de la tercera edición del TAMM y, al mismo tiempo, ha dado la bienvenida a la cuarta edición, que comenzó esta pasada semana en el polideportivo municipal de Son Ferriol, según ha explicado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Durante su intervención, el alcalde ha destacado la consolidación del programa como un "referente" en la mejora de la salud y el bienestar de las mujeres que han sufrido cáncer de mama, al subrayar su función como "herramienta de acompañamiento y recuperación integral".

Estas 51 mujeres proceden de hasta 37 barrios de Palma y han sido derivadas de manera homogénea desde distintos centros sanitarios. Por su parte, la cuarta edición ya cuenta con 42 mujeres inscritas, diez de ellas participantes por primera vez.

Martínez ha destacado los resultados de la tercera edición, en la que el 96% de las participantes ha valorado la satisfacción general como "excelente", el 88% mejoró su condición física y el 81% su bienestar emocional. Además, el 65% percibió una mejora en la movilidad y la mayoría experimentó una reducción significativa del linfedema.

El primer edil ha expresado su agradecimiento al Cofib, a todos los profesionales que participan en las sesiones y a los departamentos de Sanidad y del Instituto Municipal del Deporte (IME) por su implicación en la coordinación y ejecución del programa.

Asimismo, durante el acto, ha anunciado la prórroga del convenio entre el área de Sanidad, el IME y el Cofib por dos años más, para garantizar la continuidad del programa.

Por otro lado, ha explicado que a partir de la quinta edición, el TAMM pasará de un formato semestral a ofrecerse durante todo el curso lectivo --de septiembre a junio--, con matrícula abierta durante todo el año.

Martínez ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con programas que ponen el deporte y la salud "al servicio de las personas", especialmente de quienes han atravesado "procesos tan complejos como una enfermedad oncológica".

El acto ha contado también con la participación del teniente de alcalde y regidor de Medio Natural, Entornos Saludables, Mercados e Innovación, Llorenç Bauzá de Keizer, el director general de Deportes, David Salom, y el decano del Cofib, Tomás Alias.