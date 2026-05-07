Un total de 67 docentes de Mallorca participan en una jornada para compartir experiencias sobre salud y sostenibilidad

Docentes de Mallorca asisten a la jornada 'Educar para la vida: salud, sostenibilidad y ciudadanía global'. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

PALMA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 67 profesores de 42 centros educativos de Mallroca han participado en la primera jornada de intercambio de experiencias 'Educar para la vida: salud, sostenibilidad y ciudadanía global'.

Esta iniciativa se desarrolla de manera coordinada con la Dirección General de Salud Pública, la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal y la Dirección General de Inmigración y Cooperación, en el marco de una estrategia conjunta del Govern para promover una educación integral, según ha indicado la Conselleria de Educación y Universidades.

En este sentido, han asistido a la jornada el secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Suñer, el director general de Inmigración y Cooperación, Manuel Pavón, y la directora general de Salud Pública, Elena Esteban.

La jornada nace con la voluntad de crear un espacio de encuentro entre centros educativos para compartir experiencias y buenas prácticas desarrolladas en el marco de los programas Centros Ecoambientales, Centros Educativos Promotores de la Salud (CEPS) y Centros Educativos para la Ciudadanía Global y Transformadora, al reforzar "el trabajo en red y la coherencia de las actuaciones educativas".

El programa ha incluido una mesa inicial de personas expertas que han aportado el marco conceptual, así como diversas mesas de experiencias en las que los centros educativos han compartido iniciativas y proyectos desarrollados vinculados a los tres programas.

La jornada ha contado con ponencias del maestro especialista y máster en Educación Ambiental de Bizkaia José Manuel Gutiérrez Bastida, el médico especialista en Salud Pública e impulsor de la Red Aragonesa de Escuelas Promotoras de la Salud Javier Gallego Díaz y el maestro y graduado en Geografía y Medio Ambiente y coordinador de la plataforma educativa 'El Aula Revuelta' y del proyecto de cooperación Willka en Madagascar, Carlos Gómez Chulià.

La jornada se ha cerrado con una mesa orientada a la definición de criterios de calidad y la conexión entre programas, con las coordinadoras de cada programa: Francesc Bennàssar Lluis, de Centros Ecoambientales; Maria Ramos Monserrat, de Centros Educativos Promotores de la Salud, y Francesca Collado Rosselló, de Centros Educativos para la Ciudadanía Global y Transformadora, moderados por Maria Pilar Henares Mateos, de la Conselleria de Educación y Universidades.

Además de la jornada celebrada en Mallorca, el martes 5 de mayo también se celebró la jornada en la Sala Multifuncional des Mercadal, donde asistieron 20 docentes de 11 centros de Menorca. Finalmente, el jueves 14 de mayo se celebrará en la sede de la Universitat de les Illes Balears en Eivissa la jornada con la asistencia de 33 docentes de 20 centros pitiusos.

"Esta iniciativa transversal del Govern promueve un espacio estable de colaboración entre centros para la transferencia de prácticas educativas de calidad dentro del sistema educativo de Baleares", han señalado.