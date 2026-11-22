Un total de 740 personas optan a 186 plazas de seis categorías de personal fijo estatutario del IBSalut - CAIB

PALMA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 740 personas, que se han examinado este domingo, optan a 186 plazas de seis categorías de personal fijo estatutario del IBSalut.

Las categorías laborales son fisioterapeuta, odontólogo-estomatólogo de atención primaria, enfermero de salud mental, enfermero especialista del trabajo de atención primaria y enfermero obstetricoginecológico.

Por islas, nueve plazas son para todas las islas, 124 son específicas para Mallorca, 12 para Menorca y 41 para Eivissa y Formentera, según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado.

Los exámenes han comenzado a las 10.00 horas en los siguientes en Mallorca, en campus de la UIB; en Menorca, en el IES Cap de Llevant (Maó), y en Eivissa, en el IES Sa Blanca Dona.

Estas pruebas se enmarcan en la convocatoria del concurso-oposición para cubrir, con carácter fijo, 3.220 plazas de 97 categorías de personal estatutario de la oferta de empleo público de 2023, 2024 y 2025. Del total de plazas, 2.712 se adjudican por medio del sistema de acceso por turno libre y 508 por el de promoción interna, pero el 7% del total se reserva para personas con alguna discapacidad reconocida.