Un total de 751 espectadores llenan el Teatro Principal para despedir la ópera Faust

Un total de 751 espectadores llenan el Teatre Principal para despedir la ópera Faust - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 751 espectadores han llenado este domingo el Teatro Principal de Palma hasta agotar las localidades para despedir la ópera Faust, que ha reunido a un total de 2.658 asistentes.

La obra de Charles Gounod, según ha explicado este lunes en un comunicado el Consell de Mallorca, ha sido la encargada de inaugurar la 41ª Temporada de Ópera y lo ha hecho con "un gran éxito tanto de público como de crítica".

La última función completó el aforo del teatro con 751 asistentes. Previamente, la representación del miércoles 28 de octubre registró 664 espectadores, la del viernes 30 sumó 697 y el ensayo general del pasado lunes 26 de octubre congregó a 546 personas.

La vicepresidenta de la institución insular y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha mostrado su satisfacción por la respuesta de la ciudadanía ante propuestas líricas "de gran complejidad artística y técnica", y ha reafirmado la apuesta del Consell por una programación "ambiciosa y accesible".

La crítica también ha respaldado el montaje y lo ha calificado como una "operación valiente" y un "espectacular" regreso de la obra de Charles Gounod.

Esta producción de la Ópera de Lille, realizada en coproducción con la Opéra-Comique de París y el Palazzetto Bru Zane de Venecia, destaca por recuperar la versión original estrenada en París en 1859, la cual incluye pasajes dialogados y arias inéditas.

El espectáculo ha movilizado a más de 120 artistas y profesionales. La puesta en escena ha llevado la firma de Denis Podalydès, con dirección musical de Alejandro Cantalapiedra, vestuario diseñado por Christian Lacroix y escenografía de Éric Ruf.

El elenco de solistas ha contado con figuras como Nicolas Cavallier, Sunnyboy Dladla y Veronica Granatiero, junto a los artistas mallorquines Begoña Gómez, Joan Miquel Muñoz y Jordi Fontana, acompañados por el Coro del Teatro Principal y la Orquesta Sinfónica de Baleares.

Tras este arranque, la 41ª Temporada de Ópera continuará su programación con la zarzuela 'La tabernera del puerto' (enero de 2027), seguida por los títulos 'Orlando furioso' (febrero de 2027), 'Pierrot Lunaire' (abril de 2027) y Madama Butterfly (junio de 2027).