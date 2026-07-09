Un total de 98 alumnos piden plaza en el Bachillerato de Excelencia de Baleares para el curso 2026-2027

PALMA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 98 alumnos han solicitado plaza en el nuevo Bachillerato de Excelencia que el Govern pondrá en marcha el próximo curso 2026-2027 en Palma, Maó y Eivissa, de los que 65 corresponden a las dos aulas previstas en la capital balear.

Así lo ha anunciado este jueves el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en rueda de prensa en la que ha detallado que en Palma se han registrado así 65 solicitudes para las 60 plazas inicialmente previstas, una cifra que el Govern prevé ampliar hasta 70 en función de las ratios autorizadas. En Eivissa se han matriculado 22 alumnos y en Menorca otros 11.

Preguntado por el hecho de que solo cuatro docentes hayan pedido impartir estas enseñanzas, el conseller ha asegurado que las dos aulas de Palma estarán atendidas "en principio" por ocho profesores funcionarios de carrera, mientras que en Menorca y Eivissa la docencia recaerá en el profesorado de los propios centros.