Los trabajadores de Abaqua inician este lunes un ciclo de movilizaciones con una concentración en la sede

Estación de bombeo de cala Llenya. - CONSELLERIA DEL MAR Y EL CICLO DEL AGUA

PALMA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Abaqua) se concentrarán este lunes frente a la sede de la entidad, con motivo del inicio de los cuatro días de huelga convocados del 16 al 19 de noviembre.

La protesta empezará a las 10.00 horas en el polígono de Son Rossinyol de Palma y se repetirá el miércoles, mientras que el martes y el jueves la concentración se hará frente al recinto municipal de Son Pacs.

El sector del ciclo del agua integral comienza este lunes en Baleares una huelga de cuatro días convocada por UGT, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad (TSJIB) haya desestimado la demanda presentaba por la patronal Asociación de Suministradores de Agua de Baleares (Asaib), que solicitaba medidas cautelares para declarar ilegal la huelga.

En un comunicado, UGT ha explicado la convocatoria de huelga en el sector llega tras concluir sin acuerdo la reunión celebrada en el Tribunal de Mediación y Arbitraje de Baleares (Tamib).

La organización sindical ha asegurado que Asaib ha intentado "vulnerar" el derecho constitucional a la huelga de las personas trabajadoras al interponer una demanda ante el TSJIB que pedía medidas cautelares para intentar paralizar el inicio de los paros el lunes y que declaraba ilegal la convocatoria, si bien el TSJIB ha desestimado esta petición.

Los paros, que podrían afectar a más de 250.000 usuarios, pretenden lograr que las patronales del archipiélago, Aasaib y Aetsam, se sienten a escuchar las reivindicaciones de los representantes de los trabajadores, demandas que, aseguran, están adaptadas a la realidad socioeconómica de Baleares.

UGT reclama salarios "dignos" y "blindados" en caso de subidas futuras del IPC para un sector "precarizado" que se encarga de la depuración y suministro de agua, entre otras funciones.