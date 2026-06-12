Los trabajadores de atención a personas con movilidad reducida del aeropuerto de Palma convocan una huelga indefinida

Archivo - Imágen de una de las estancias del aeropuerto de Palma. - MÉS PER PALMA - Archivo

PALMA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del servicio de atención a personas con movilidad reducida del aeropuerto de Palma han convocado una huelga indefinida a partir del próximo miércoles.

La decisión de extender sus movilizaciones, que hasta el momento habían consistido en protestas puntuales y paros parciales, se adoptó en una asamblea celebrada la semana pasada.

El comité de empresa trasladó a los trabajadores la última propuesta que la concesionaria Adelte puso sobre la mesa de negociación, que comportaba unas condiciones "menores" a las que actualmente tiene el personal.

Es por ello que, con el 96% de los votos de los 151 participantes, decidieron modificar el horario de huelga a las 24 horas de todos los días a partir del próximo 17 de junio y de forma indefinida.

Este sábado, entre las 10.00 y las 12.00 horas, han convocado una manifestación frente a la parada del autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) ubicada en la terminal de llegadas.