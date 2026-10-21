Trabajadores del Ayuntamiento de Calvià protestan ante el "bloqueo sistemático" de la negociación colectiva - STEI

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores del Ayuntamiento de Calvià, convocados por los sindicatos STEI, UGT y Sppme, se han concentrado la tarde de este miércoles para protestar ante el "bloqueo sistemático" de la negociación colectiva en la administración municipal.

La protesta se ha celebrado entre las 14.00 y las 15.00 horas frente al Consistorio y, de acuerdo con los convocantes, ha llegado a reunir a más de un centenar de personas.

Según han informado en un comunicado conjunto los tres sindicatos, que cuentan con la totalidad de los miembros de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Calvià, esta ha sido una de las movilizaciones que llevaran a cabo para protestar por la situación de "bloqueo sistemático" en la que se encuentra la negociación colectiva.

Después de años de "reuniones infructuosas e intentos de diálogo", han señalado los representantes de los trabajadores, la situación ha llegado a un "punto límite" dado que no se han atendido sus propuestas para mejorar las condiciones laborales, revisar la relación de puestos de trabajo, actualizar los importes de los conceptos económicos del convenio o mejorar las medidas de conciliación de la vida labora y familiar.

El equipo de gobierno municipal, liderado por el PP, "siempre ha mantenido una postura inmobilista" ante estos planteamientos que "solo se puede entender como una falta de voluntad real de acuerdo".

Si el Ayuntamiento no muestra una "disposición real a negociar de buena fe y desencadenar los acuerdos pendientes", han advertido las organizaciones sindicales, mantendrán las protestas de forma periódica y barajarán la posibilidad de intensificarlas.