Trabajadores de la Fundación de Atención a la Dependencia firman con el Govern la subida salarial a partir de febrero

El Comité Intercentros y el Govern se han reunido este viernes en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib) para firmar la aplicación inmediata del acuerdo alcanzado el pasado octubre para el personal de la Fundación de Atención y Soporte a la Dependencia.

Según ha destacado USAE, los profesionales percibirán en la nómina de febrero los retrasos acumulados por este concepto en 2025, que suponen el 33,33 por ciento de la subida acordada.

En la nómina de marzo empezarán a cobrar de forma regular la subida de 2026, con la incorporación del 73,33 por ciento del total de la cantidad pactada para este año y, además, se abonarán los atrasos de enero y febrero de 2026. Finalmente, en enero de 2027 se completará el pago del acuerdo.

Igualmente, la empresa ha comunicado dos adelantos de pagos. Se trata del 35 por ciento correspondiente a las cantidades no aplicadas en años anteriores, que se abonará este viernes, y los atrasos del 2,5 por ciento correspondientes a 2025, que inicialmente estaban previstos para más adelante y se pagarán en la tercera semana de febrero.

El Comité Intercentros ha valorado positivamente que, "por fin, se concreten fechas y cantidades", y que se adelanten pagos que estaban previstos para más adelante, subrayando que esto supone un alivio económico para la plantilla.

"Desde USAE queremos agradecer que en la reunión se haya puesto un calendario encima de la mesa, y al mismo tiempo recordamos que es fundamental que no haya más retrasos y que lo acordado se cumpla en las nóminas tal y como se ha anunciado", ha remarcado la vocal del Comité Intercentros de la Fundación y presidenta del Comité de Son Güells, Isabel García.

En esta línea, ha respaldado la posición del Comité Intercentros y ha apuntado que hará un seguimiento para que los trabajadores "vean reflejado en su nómina lo que se ha pactado, que es el objetivo final de todo este proceso".

Cabe recordar que el acuerdo alcanzado el pasado octubre fijaba que los aumentos se comenzarían a cobrar en enero. La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, anunció el pasado martes que se abonaría en la nómina de febrero.