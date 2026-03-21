Los trabajadores de la recogida de basuras y limpieza de Sóller convocan huelga en Semana Santa y Es Firó

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PALMA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del servicio de recogida de basuras y limpieza de Sóller han convocado una huelga en los días de Semana Santa y de Es Firó para reclamar el desbloqueo del convenio colectivo.

El sindicato UGT ha comunicado los paros en la empresa municipal Sóller 2000, que gestiona además de la recogida de residuos, la limpieza viaria, la ORA, la 'escoleta', la brigada exprés y el polideportivo.

Según ha denunciado el sindicato en una nota de prensa, la negociación del convenio colectivo ha sido paralizada durante más de dos meses por parte de la entidad. Además, han asegurado, la empresa "no está respondiendo a las pretensiones" trasladadas por la representación de los trabajadores.

La huelga está convocada a partir del jueves 2 de abril a las 23.00 horas y continuará los días 3, 4 y 5, así como el 8 de mayo a las 23.00 y los días 9, 10 y 11.

La finalidad de la huelga es desbloquear el convenio colectivo de empresa y alcanzar un acuerdo que equipare las condiciones laborales de los trabajadores con las de empresas municipales de otras localidades, como Calviá 2000 y Emaya, cuyos salarios son un 25 por ciento superiores a los de Sóller 2010.

Desde el sindicato han lamentado un "continuo ninguneo y falta de respeto" que aseguran sufren sus representantes y asesores por parte de la dirección de la entidad.

UGT Servicios Públicos confía que por parte de la administración se tomen las medidas oportunas para poder alcanzar un acuerdo satisfactorio.