Los trabajos tras la tormenta siguen en unos 40 puntos de Ibiza

IBIZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha destacado este jueves que se sigue trabajando en 40 puntos de Ibiza afectados por la lluvia.

La vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, y el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, han visitado las principales zonas turísticas de Ibiza afectadas por el fuerte temporal.

Según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, el objetivo es conocer de primera mano los daños ocasionados, conversar directamente con los afectados y transmitir el apoyo del Govern a las plantillas de trabajadores y a los empresarios del sector.

El conseller ha recordado que, el mismo día de los hechos, ya se puso en contacto telefónico con representantes y afectados y que esta visita ha permitido constatar sobre el terreno la magnitud de las consecuencias del temporal.

Durante la jornada, representantes del sector le han trasladado que la gestión de la emergencia se ha llevado a cabo de manera muy satisfactoria y que la actuación y la colaboración entre todas las administraciones han sido ejemplares.

Ahora, la prioridad es evaluar y reparar los daños materiales, que afectan a establecimientos hoteleros, restaurantes y otras infraestructuras turísticas.

Las inundaciones, la acumulación de barro y los desperfectos en instalaciones eléctricas, cocinas y otros equipamientos son algunas de las incidencias más habituales, según ha destacado el Govern.

Muchos establecimientos ya han dado por finalizada la temporada a causa de los desperfectos y algunos han tenido que reubicar turistas y cerrar antes de tiempo.

Otros, con daños menores, podrán mantener la actividad unas semanas más. "Hemos tenido la desgracia de estas lluvias, pero al menos han llegado al final de la temporada y no en plena temporada alta", ha señalado el conseller.

Por su parte, la consellera Estarellas ha incidido en la importancia del trabajo coordinado e inmediato. En este sentido, ha señalado que el Govern, a través de las consellerias implicadas, está inmerso en las tareas de valoración de daños para dimensionar su alcance y estudiar las ayudas correspondientes. Asimismo, ha recordado que se pedirá al Gobierno central la declaración de zona catastrófica para agilizar la llegada de apoyo y recursos.

La consellera ha explicado que se ha priorizado la atención en la zona de Platja d'en Bossa, donde se han registrado los mayores daños y acumulación de agua, y que gracias a la intervención de los equipos de la UME se ha conseguido vaciar de agua y barro este sector. "Es un final abrupto de temporada y lo más importante ahora es estar al lado de los afectados para ayudar en todo lo posible", ha remarcado.

Según ha detallado, se está trabajando en 40 puntos de la Isla, sobre todo en la parte más afectada, incluidas zonas de Vila capital donde se han realizado tareas de evacuación de agua, priorizando el restablecimiento de las principales infraestructuras. Ha señalado que el desabastecimiento de carburante era la principal preocupación y que ya está encarrilado hacia la solución.

Finalmente, Estarellas ha agradecido el esfuerzo de los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como de la Delegación del Gobierno, "que han remado todos en la misma dirección para devolver la normalidad en tiempo récord".