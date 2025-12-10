El tradicional belén de la Sang vuelve tras más de una década

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, inaugura el tradicional belén de la Sang tras más de una década. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha presentado la tarde de este miércoles las primeras piezas restauradas del belén de la Sang tras más de una década sin exponerse.

Numerosos ciudadanos, ha informado la institución insular en un comunicado, se han acercado para contemplar el regreso del belén napolitano más antiguo de Europa y una de las piezas más tradicionales del patrimonio cultural mallorquín.

En concreto, se han expuesto las piezas más representativas del nacimiento y que ya se han podido someter a los trabajos de restauración, como son la cueva barroca, la Virgen María y San José --que datan de 1480--, el Niño Jesús --del siglo XIX-- y los cinco ángeles barrocos que rodean la escena.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha defendido que la recuperación de este conjunto "no es solo una actuación patrimonial sino también un gesto de reconocimiento hacia una tradición que ha marcado generaciones de mallorquines con una gran devoción".

"Emociona ver la ilusión de la ciudadanía, que después de tantas Navidades sin poder visitar el belén de la Sang, lo vuelve a disfrutar esta Navidad tras más de una década de espera, con la misma emoción y orgullo con que lo hicieron las generaciones pasadas", ha celebrado.

El acto de inauguración se ha completado con el concierto de música sacra 'Ninna Nanna. Música española e italiana del siglo XVII para el Adviento y la Navidad', interpretado por Raquel Andueza y La Galanía.

VISITAS HASTA EL 6 DE ENERO

A partir de este miércoles, el público podrá visitar el belén hasta el 6 de enero. Después de las fiestas, las figuras volverán a ser retiradas para continuar con el proceso de restauración, que incluye tanto la consolidación estructural de la capilla como la recuperación del conjunto escultórico policromado y dorado.

La intervención, que cuenta con un presupuesto de 400.000 euros y un plazo de ejecución de 15 meses, ha permitido ya recuperar el aspecto original de las piezas principales y garantizar la conservación preventiva de este conjunto.

El objetivo de esta actuación es la consolidación estructural de la capilla, con actuaciones como el saneamiento de los muros, la eliminación del zócalo de hormigón que impedía la correcta ventilación, el refuerzo de la estructura de la cueva y la creación de un espacio de circulación vertical para favorecer la recirculación del aire y facilitar el mantenimiento.

También la restauración del conjunto escultórico policromado y dorado, que ha permitido recuperar el pan de oro original, la policromía del Espíritu Santo y el brillo de los dorados de los mantos y carnaciones de las figuras. También se ha renovado la iluminación.