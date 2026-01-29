La Trail Trofeu Ciutat de Palma recorrerá algunos de los espacios naturales más representativos de la ciudad

Presentación de la Trail Trofeu Ciutat de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Trail Trofeu Ciutat de Palma, una carrera de montaña organizada por el club deportivo Blue Tribe y que tendrá lugar el próximo domingo, recorrerá algunos de los espacios naturales más representativos de la ciudad.

La prueba tendrá la salida y la llegada en el Parque de Son Ximelis, ya que tendrá un recorrido circular que pasará por la Serra de Son Marill, la Serra de Son Camps, el Puig dels Revells y por el Pujol des Gat.

Los participantes, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, correrán por calles urbanas y pistas forestales hasta adentrarse en los senderos de montaña, combinando tramos técnicos con zonas más rápidas.

El Trail Trofeu Ciutat de Palma contará con tres distancias adaptadas a diferentes niveles de preparación. La carrera larga será de 20 kilómetros con un desnivel positivo acumulado de 930 metros, la distancia media será de 15 kilómetros con un desnivel de 690 metros y la carrera corta será de 9 kilómetros con un desnivel positivo de 300 metros.

La recogida de dorsales se llevará a cabo el sábado de 11.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 19.30 horas en el local de Tribe, situado en el número 15 de la calle Gremi d'Hortolans, en el polígono de Son Rossinyol de Palma, y excepcionalmente el domingo 1 de febrero de 8.00 a 8.45 horas en la misma zona de salida.

La reunión informativa tendrán lugar a las 8.50 horas y la salida oficial de la carrera será a las 9.00 horas. Por otro lado, la entrega de premios, que recibirán los tres primeros clasificados, tanto en categoría masculina como femenina, de cada una de las tres distancias, está prevista a las 12.00 horas.