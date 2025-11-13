El transporte público de Baleares seguirá siendo gratuito el año que viene

Archivo - Un autobús de la red interurbana TIB, en Mallorca. - CAIB - Archivo

MADRID/PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la Ley de Movilidad Sostenible con una enmienda que garantiza la gratuidad del transporte público en Baleares en 2026.

La medida, que también hace referencia a Canarias, fue impulsada por el senador por Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer, e incluida en el texto que el Senado remitió la semana pasada a la Cámara Baja para su aprobación definitiva.

La iniciativa ha recibido el apoyo del PP, del PSOE y del diputado de Sumar-MÉS, Vicenç Vidal, entre otros.

Los 'populares', los ecosoberanistas y Esquerra Unida han aplaudido la aprobación de una medida que han considerado que será beneficiosa para los ciudadanos de Baleares.

Vidal ha sostenido que la aprobación de esta medida ha sido posible gracias a "una diplomacia tenaz para desplazar al PSOE hacia los intereses de Baleares" realizada por él mismo y por Ferrer.

El diputado ecosoberanista ha celebrado que la enmienda haya salido adelante "con el apoyo casi unánime de la Cámara, incluyendo el PP y el PSOE" dado que en otras ocasiones, ha considerado, se ha "quedado solo" como representante del archipiélago.

"Esta medida es justa y necesaria, ya que las Islas son un territorio insular con transporte público limitado, costes elevados y gran dependencia del vehículo privado. Grantizar la gratuidad significa movilidad para todo el mundo, especialmente para las familias y los jóvenes, y es estratégica y ecológica", ha sentenciado Vidal.

Por su parte, el portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Vicente Marí Bosó, ha reivindicado el papel que jugó la mayoría absoluta de su partido en el Senado para permitir que la enmienda se introdujera en el texto.

"Sin el voto del PP hoy no se podría haber traído la enmienda al Congreso, y gracias al PP se ha ratificado la gratuidad transporte público en 2026 y que la pague el Gobierno", ha señalado.

El responsable de Política Institucional de Esquerra Unida en Baleares, Óscar Rodríguez, ha considerado que se trata de "un triunfo del trabajo del senador de Ibiza y Formentera y de las fuerzas progresistas.

"Uno de nuestros objetivos es que la gratuidad del transporte público se convierta en un derecho permanente para la ciudadanía de Baleares", ha indicado Rodríguez, quien ha destacado algunos de los efectos positivos de la medida como la reducción de la dependencia del vehículo privado o el favorecimiento de la igualdad de oportunidades.

"Ahora toca que el Govern también mejore la financiación de la transferencia de la competencia del transporte terrestre a los consells insulares, que actualmente está infrafinanciada, de manera que la gratuidad se pueda sostener en el tiempo y, a la vez, se puedan llevar a cabo mejoras en el servicio", ha concluido.

RECHAZO A CONGELAR LAS TASAS DE AENA

El Congreso, por otra parte, ha rechazado este jueves congelar las tasas aeroportuarias de Aena en 2026 y ha exigido que Renfe recupere por ley las indemnizaciones por retrasos de 15 y 30 minutos que eliminó en julio de 2024.

Se trata de dos medidas que el PP introdujo en forma de enmienda en el Senado a la Ley de Movilidad Sostenible y que el Congreso ha votado en su sesión plenaria para enviar el texto al Boletín Oficial del Estado (BOE).

La congelación de las tasas de Aena no ha conseguido prosperar porque el PP sólo ha sumado el apoyo de Vox, mientras que los partidos del Gobierno (PSOE, Sumar), Junts, ERC, Bildu y PNV han votado en contra de la medida y el BNG se ha abstenido.

De su lado, la enmienda que recupera la antigua política de indemnizaciones por retrasos ha salido adelante gracias al apoyo de Junts, ERC, Podemos y BNG y a pesar del voto en contra de PSOE y Sumar.

A su vez, el PP ha conseguido 'colar' otras enmiendas que no contaban con el visto bueno del Gobierno, como estudiar una revisión de las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT) o revisar el mapa concesional de autobuses para garantizar las paradas, horarios, frecuencias y rutas actuales del bus estatal en los pueblos.