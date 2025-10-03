Una treintena de personas pide en Palma una "retribución justa" para los empleados públicos estatales

Concentración de Insularidad Digna frente a oficina de la Administración General del Estado - EUROPA PRESS

PALMA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de personas se ha concentrado este viernes en el marco de una protesta de Insularidad Digna, que ha retomado las acciones para exigir una retribución justa para los empleados públicos estatales en Baleares y ha denunciado públicamente la pérdida de personal y la "poca calidad del servicio".

El secretario del sector de la Administración General del Estado por parte de UGT y uno de los portavoces de Insularidad Digna, Fernando Martorell, ha explicado que después de unos meses de descanso vuelven a organizar concentraciones. Así, han convocado concentraciones todos los viernes del mes de octubre frente a cinco centros diferentes de la Administración General del Estado.

También ha criticado las declaraciones del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, quien aseguró que estaban "trabajando" en esta situación. Martorell ha respondido que esta situación "no puede esperar más" y ha advertido que cada año la cosa "empeora", con menos efectivos y dando un "pésimo servicio a la ciudadanía".

Además, ha indicado que la solución está en la indemnización por residencia para "compensar" la situación de Baleares. Martorell ha criticado que un auxiliar administrativo cobre "80 euros más que el sueldo mínimo interprofesional" pese al alto coste de vida en la comunidad, algo que provoca, ha dicho, que, "en cuanto llegan, se vayan".

Por su parte, el secretario provincial de la Confederación Española de Policía, David Pola, ha asegurado que los empleados públicos estatales destinados en Baleares son lo más "castigados" a nivel retributivo. También ha defendido que es "imposible" mantener unas plantillas estables sin unas retribuciones adecuadas al precio de vida de las islas y ha calificado como "injusto" el abandono del Gobierno.

Pola ha comparado las retribuciones de los 8.000 empleados públicos estatales con las de los de Baleares, quienes considera que "sí tienen" unas buenas condiciones laborales. Esto, según su opinión, provoca que sea "menos atractivo" el trabajo de empleado público estatal.

También ha explicado que los sectores más perjudicados son la Policía, la Guardia Civil, Prisiones, Justicia, Seguridad Social, Aduanas, la Delegación del Área Sanitaria.

Finalmente, el diputado en el Congreso de los diputados Jorge Campos (Vox) ha denunciado la "falta de voluntad" a la hora de tomar medidas para incrementar los complementos que le corresponden a los funcionarios.