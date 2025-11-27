Una treintena de policías tutores de Mallorca reciben formación para prevenir la violencia en el fútbol base

Archivo - Trabajos de cambio de césped en el campo de fútbol del polideportivo Sant Ferran. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 30 policías tutores de Mallorca han participado este jueves en una jornada formativa para prevenir la violencia en el fútbol base.

Se trata de una acción más llevada a cabo dentro del protocolo de colaboración para la prevención, detección y actuación precoz, firmado el pasado mes de abril entre el Govern y la Federació de Futbol de Balears (FFIB) en esta materia.

En un comunicado, la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local ha explicado que es una "acción pionera" en España, ya que el Govern y la FFIB son "los primeros en poner en marcha un proyecto como este".

La jornada ha sido inaugurada por el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, y por el presidente de la FFIB, Jordi Horrach, y se ha dividido en cinco ponencias en las que se han tratado diferentes ámbitos relacionados con la violencia en el fútbol en categorías infantiles.

Gárriz ha manifestado la voluntad firme del Govern de trabajar con "todas las herramientas y efectivos necesarios" para reducir y erradicar cualquier tipo de violencia y agradece a la FFIB su "valentía" para reconocer y afrontar esta problemática.

El presidente de la FFIB, Jordi Horrach, ha puesto en valor la oportunidad de extender hacia el mundo del fútbol "las herramientas, la experiencia y el buen trabajo de los policías tutores". "Un programa con resultados contrastados del que es un privilegio que el fútbol ahora también pueda beneficiarse", asegura.

El árbitro del Comité Técnico de Árbitros de Baleares José García Ferrer ha compartido su experiencia y metodología con los asistentes. El policía tutor de Porto Cristo y experto en la materia, Andreu Alba, ha explicado cómo trabajar en la prevención de la violencia a través de los entrenadores, familias y jugadores.

Desde la FFIB, la técnica Mercè Bibiloni ha detallado el Plan de protección contra la violencia en la infancia y la adolescencia de la federación. Un plan que, entre otras cosas, contempla la obligatoriedad de que los clubes tengan un delegado de protección del menor, que es quien debe actuar como enlace con los policías tutores.

El machismo también forma parte de la violencia en el fútbol base. Sobre la prevención en este ámbito han hablado las ponentes Melània Ferreira e Iolanda Cirer, de la Mancomunitat del Pla de Mallorca.

La jornada se ha cerrado con la ponencia de la abogada experta en derecho de familia Patricia Fernández sobre las problemáticas más destacadas generadas a raíz de la guarda y custodia de menores de padres separados en el ámbito escolar y deportivo.

El coordinador del programa 'Policia Tutor', Rafel Coves, ha apuntado que no quieren que los niños "sufran" porque ha aseverado que fueron "los propios niños quienes manifestaron que tenían problemas de convivencia en el deporte, en este caso en el fútbol. Los mismos o similares problemas que tenían en la escuela".

Todos los ponentes de la jornada coinciden con el Govern y el Instituto de Seguridad Pública (Ispib) en que la lucha contra esta lacra social requiere la implicación de todos los agentes: administraciones, federaciones, clubes, familias y profesionales.

Esta jornada destinada a los policías tutores de Mallorca se llevará a cabo próximamente para los policías tutores de Menorca y las Pitiusas. Hace unas semanas ya tuvo lugar una jornada específica únicamente para policías tutores con vinculación directa con el fútbol. Mientras tanto, el protocolo se aplica con otras acciones programadas, como las formaciones específicas a clubes, entre otras.