Los trenes de Mallorca recuperan este lunes el horario de agosto

Archivo - Un tren en los talleres de SFM. - CONSELLERIA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) retoma el horario programado para el mes de agosto a partir de este lunes y hasta finales de este mes, tal como se había previsto, tras 12 días con menos frecuencias por las alteraciones derivadas de las obras de remodelación del paso elevado en la calle Greco, próximo a la estación de Verge de Lluc, que afectan a la circulación en el conjunto de la red ferroviaria.

El horario que se aplica a partir del lunes se mantendrá vigente hasta el domingo 31 de agosto, para después retomar la programación habitual del servicio a partir del lunes día 1 de septiembre, según ha informado en un comunicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.

Así, a partir de este lunes se aumentan las frecuencias respecto de las dos últimas semanas, en que a causa de las obras se han tenido que reducir y se ha aplicado en los días laborables el horario de fin de semana con un refuerzo de tres trenes adicionales.

Este año, SFM ha iniciado este mes la necesaria reforma del paso elevado de la calle Greco, para sustituirlo por una nueva estructura que dé solución a los problemas de degradación del puente, desarrollándose la fase más crítica en agosto, que coincide con la época de menor demanda, cuando se aplica una ligera reducción de frecuencias, para minimizar las molestias a las personas usuarias del tren.

Este año es el segundo consecutivo en que SFM limita el horario de verano en el mes de agosto, a diferencia de años anteriores en que se reducía el servicio también en la segunda quincena de julio.

Las obras para la remodelación del paso elevado de la calle Greco obligan a circular por una única vía -en lugar de las dos habituales- entre las estaciones de Son Fuster y Verge de Lluc en ambos sentidos y esto afecta a la circulación en toda la red.

A partir de este lunes día 18 y hasta el domingo 31 de agosto, tal como se había previsto, toda la circulación y paradas en las estaciones de este tramo se realizarán en la vía 1, mientras que hasta ahora este mes se habían efectuado por la vía 2. Inicialmente, había que circular por vía única en un tramo más largo, entre Son Fuster y el polígono de Marratxí.

Así, a partir de este lunes y el resto del mes de agosto, todas las salidas y llegadas se efectúan desde el mismo andén en las estaciones de Son Fuster, Son Cladera/es Viver y Verge de Lluc.

En este periodo, afecta a menos estaciones que inicialmente, dado que les últimas semanas también afectaba a las de Pont d'Inca, Pont d'Inca Nou y polígono de Marratxí. Las obras también han comportado este mes limitaciones de velocidad en la circulación y han obligado a introducir otras modificaciones respecto del horario de verano del año pasado por razones de operativa.

Por un lado, respecto a los horarios de agosto de 2024, este año se han tenido que suprimir los servicios de día laborable Palma - Marratxí en ambos sentidos. Para suplir esta alteración, todos los trenes hacia o desde Manacor realizan todas las paradas entre la estación de Marratxí y la estación Intermodal de Palma.

Por otro lado, todos los trenes Palma - Manacor (solo en este sentido) de día laborable efectúan una parada de 7 minutos en la estación de Inca antes de continuar la marcha hacia Manacor. La parada no supone realizar transbordo a otro convoy para el pasaje.

En cuanto a los servicios de fin de semana, se han modificado los horarios de salida de todos los trenes Palma - Manacor (solo en este sentido), avanzándose en 4 minutos. Estos trenes realizan igualmente una parada de 7 minutos en la estación de Inca (sin transbordo) antes de continuar la marcha hacia Manacor.

Los trenes Palma - Sa Pobla (solo en este sentido) de fin de semana también modifican su horario de salida, avanzándose en 10 minutos. En este caso no realizarán ninguna parada intermedia de espera.