Los trenes de Mallorca vuelven a los horarios habituales

Archivo - Trenes de SFM en la estación - CAIB - Archivo

PALMA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) restablece sus horarios habituales a partir de este martes, 1 de septiembre, con un aumento de las frecuencias y del número de trenes diarios respecto al servicio ofrecido durante el mes de agosto.

Asimismo, se recupera la circulación por ambas vías en el tramo comprendido entre las estaciones de Son Fuster y el polígono de Marratxí, de manera que los dos andenes vuelven a operar con normalidad en todas las estaciones de este tramo, según ha indicado en un comunicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.

Como cada verano, el pasado 1 de agosto SFM adaptó los horarios ferroviarios para ajustar la oferta a la demanda propia de este periodo.

Desde el año 2024, se mantiene el servicio habitual durante todo el mes de julio y esta reducción se aplica únicamente durante el mes de agosto, cuando la afluencia de viajeros es menor, a diferencia de años anteriores, cuando, además de la reducción en agosto, también se llevaba a cabo durante la segunda quincena de julio.

Este año, debido a las importantes obras de ampliación y modernización de los talleres que SFM tiene ubicados en Son Rullan, la empresa ferroviaria ha tenido que introducir algunas modificaciones respecto a los horarios de verano del año pasado.

El motivo es que, en esta fase de la intervención, era inevitable afectar a la operativa del servicio, ya que los trabajos requerían establecer la circulación por vía única en un tramo de la red, entre las estaciones del polígono de Marratxí y Son Fuster.

En el calendario de la actuación, SFM planificó ejecutar estos trabajos más críticos durante el mes de agosto, precisamente para minimizar las molestias a los usuarios.

La ampliación y modernización de los talleres de Son Rullan, con una inversión superior a 25 millones de euros, permitirá adaptar estas instalaciones a las necesidades actuales y futuras de la red ferroviaria.

La actuación, incluida en el plan 'Islas en transformación' del Govern y financiada principalmente con fondos del factor de insularidad del REIB, modernizará por completo unas instalaciones concebidas para dar respuesta a una realidad ferroviaria diferente y las adecuará al crecimiento sostenido del transporte ferroviario.

Así, a partir de este martes, día 1 de septiembre, se recupera la circulación en doble vía y se restablecen los horarios habituales de servicio. Las paradas de los trenes en las estaciones del tramo afectado por las obras recuperan igualmente la normalidad, con la utilización de ambos andenes.