Los trenes de SFM sufren retrasos tras una incidencia ya solucionada

Archivo - Un tren en los talleres de SFM. - CONSELLERIA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) están sufriendo retrasos generalizados que se esperan ir recuperando progresivamente después de una caída de energía de la catenaria que ya se ha solucionado.

Según ha informado SFM en su cuenta de X, pese a que la caída de energía ya se ha recuperado se ha provocado paradas en la circulación y retrasos que se mantienen y se irán recuperando progresivamente, por lo que SFM trabaja para restablecer la normalidad "lo más pronto posible".

Precisamente este lunes 1 de septiembre SFM había restablecido sus horarios habituales, con un aumento de frecuencias y trenes diarios sobre el servicio que se ha venido ofreciendo durante agosto.

El día 1 de agosto entraron en vigor los horarios de verano de SFM, que implicaron una ligera reducción de frecuencias para adaptar la oferta a la demanda y que, desde el año pasado, se aplican solo en agosto.

Este año, debido a las obras de la remodelación del paso elevado de la vía en la calle Greco, junto a la estación de Verge de Lluc, SFM ha tenido que introducir modificaciones respecto a los horarios de verano del año pasado, ya que esta intervención obliga a establecer limitaciones de velocidad y circular por vía única en un tramo de la red.

Los trabajos de remodelación de este paso elevado de la vía avanzan a buen ritmo y según el calendario previsto. Se trata de una actuación necesaria que supone la sustitución del paso actual por una nueva estructura para dar solución a los problemas de degradación del puente, que permitirá, además, una mejora funcional y estética en el paso de la calle bajo el ferrocarril.