Tres detenidos por agredir a cinco jóvenes en Palma y causarles fracturas en varias partes del cuerpo

Un agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres por supuestamente agredir a un grupo de jóvenes y causarles fracturas en varias partes del cuerpo en Palma.

Uno de ellos también estaría detrás de la agresión sufrida por otras dos personas, por lo que la cifra de víctimas asciende a cinco, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

La investigación, llevada a cabo por el Grupo de Homicidios, se ha centrado en tres episodios. El primero tuvo lugar el pasado mes de julio, cuando a la salida de una discoteca ubicada en un polígono de Palma los tres sospechosos agredieron a otros dos hombres de manera repentina.

Las víctimas sufrieron, respectivamente, una fractura de mandíbula y otra de pómulo, además de diversos hematomas. Una mujer trató de frenar la agresión y también fue empujada y golpeada, sufriendo varios hematomas y laceraciones.

Los investigadores lograron identificar y localizar a los tres sospechosos, todos de nacionalidad española. Fueron detenidos como supuestos autores de dos delitos de lesiones.

A uno de ellos, además, se le imputan otros dos delitos de lesiones, uno de ellos por unos hechos sucedidos en diciembre en el barrio palmesano de Camp Redó. Según las pesquisas, el sospechoso le rompió la nariz de un puñetazo a un joven.

A finales de noviembre otro hombre denunció que, mientras estaba en la pista de baila de una discoteca, recibió un golpe en su rostro y sufrió una fractura de mandíbula.