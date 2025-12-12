Tres detenidos, uno de ellos menor de edad, por cometer una decena de robos en Mallorca

Parte del dinero robado por los tres arrestados. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, por supuestamente cometer una decena de robos en diferentes localidades de Mallorca.

Fue durante la madrugada del pasado jueves cuando la alarma de un establecimiento de Manacor saltó y una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano se desplazó hasta el lugar de los hechos ante la posibilidad de que se estuviera cometiendo una sustracción.

Allí localizaron a tres sospechosos, dos de ellos inspeccionando en el interior del local, cuya puerta habían fracturado, y un tercero esperando en el interior de un vehículo.

Los agentes les intervinieron 150.000 euros en efectivo y les detuvieron a los tres como supuestos autores de un delito de robo con fuerza, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

A partir de entonces los investigadores de la Brigada de Policía Judicial de Manacor comenzaron unas pesquisas que les llevaron a resolver varios robos más supuestamente cometidos por los arrestados.

Analizando delitos anteriores, los agentes comprobaron que los jóvenes conformaban un grupo organizado, estable en el tiempo y con reparto de funciones, que estaba cometiendo robos en establecimientos "de forma desbocada".

El jueves anterior, por ejemplo, habían sustraído una furgoneta en Palma, con la que se dirigieron a la localidad de Son Servera y sustrajeron dinero en efectivo en una tienda de bicicletas.

Después condujeron hasta Alcúdia, donde cometieron otros dos robos en sendos comercios de bicicletas. Tras el último asalto sufrieron un accidente, lo que les obligó a abandonar el coche robado y huir a la carrera.

La noche del miércoles anterior, además, sustrajeron otra furgoneta en la capital balear y condujeron hasta Cala Millor, donde volvieron a robar en otras dos tiendas de bicicletas y en un establecimiento más.

Tras ello se dirigieron a Manacor, donde forzaron una nueva tienda de bicicletas, donde finalmente fueron sorprendidos y detenidos.

A los tres sospechosos, uno de ellos menor de edad, se les imputan nueve delitos de robo con fuerza --siete en tiendas y dos en vehículos--, uno de hurto y otro de pertenencia a organización criminal.