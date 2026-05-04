Tres detenidos por una pelea con botellas de cristal en el Portitxol

Los agentes con uno de los detenidos. - POLICÍA NACIONAL Y POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Policía Local de Palma han detenido a tres hombres por su posible implicación en una pelea con botellas de cristal en el Portitxol en la que los todos sufrieron heridas de diversa consideración.

Según han informado en un comunicado, el pasado sábado por la mañana, agentes de la Policía Local de Palma fueron requeridos por un ciudadano en el Portitxol porque había tres varones que se estaban agrediendo.

Rápidamente, localizaron a los presuntos autores. Al mismo tiempo, el 091 alertó a una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano por los mismos hechos y también acudió a la zona.

A su llegada, los agentes comprobaron que los individuos, de origen ucraniano y que no hablaban castellano, presentaban heridas de gravedad porque se habrían golpeado con botellas de cristal entre ellos.

Uno de ellos, el más grave, tenía una brecha en la cabeza por la que sangraba abundantemente. Ante esto, los servicios sanitarios tuvieron que atenderle in situ para taponar la hemorragia.

Otro de los heridos tenía una brecha en el labio que podría precisar de puntos de sutura. Por ello, tuvieron que trasladarle a un centro hospitalario. El tercer varón tenía heridas en el nudillo por, presuntamente, haber golpeado a los otras dos personas.

Además del testigo, un familiar de uno de los presuntos autores se presentó en la zona cuando estaban los agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.

Este afirmó haber visto la pelea entre ellos y dijo que habían llegado el día anterior en avión a la isla y que no estaban alojados en ningún hotel, ni habían traído pertenencias.

Tras esto, los tres varones fueron detenidos por ser presuntos autores de un delito de lesiones.