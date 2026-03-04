Tres detenidos por retener a un hombre, darle una paliza y robarle en Palma

Archivo - Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL EN GRANADA - Archivo

PALMA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres por retener a otro en una vivienda, darle una paliza, robarle y abandonarle malherido en la calle.

Según ha informado la Jefatura en nota de prensa, los hechos ocurrieron el pasado mes de enero en una vivienda del barrio de La Soledat, donde reside uno de los ahora detenidos.

Tras la denuncia de la víctima, el Grupo de Atracos de la Policía Nacional en Palma identificó a los autores que, según la denuncia, al entrar el agredido al domicilio de uno de ellos, ya que se conocían, le amenazaron y le redujeron. Después, le retuvieron contra su voluntad.

Mientras tanto, la víctima aseguró que le dieron una paliza, propinándole patadas y puñetazos e incluso le golpearon con un palo de madera.

La víctima denunció también que durante la agresión los presuntos autores le robaron una cadena y una pulsera de oro.

Después de más de un cuarto de hora retenido y estando gravemente herido, los presuntos autores lo abandonaron en la calle. Tras esto, el hombre acudió a un centro hospitalario, donde fue atendido por las heridas, hematomas y diversas fracturas. Entre otras lesiones, le rompieron el pómulo, la mandíbula y dos costillas.

Concluida la investigación, los agentes establecieron un dispositivo de localización y detención de los tres individuos. Finalmente, el pasado martes, fueron arrestados acusados de lesiones, detención ilegal y robo con violencia. Un juzgado decretó orden de alejamiento de la víctima.