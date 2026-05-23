Tres detenidos por robar 25.000 euros a un hombre que estaba negociando la compra de un local en Son Gotleu

Un agente de la Policía Nacional, de espaldas. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres por supuestamente robar 25.000 euros a un hombre que estaba negociando para comprar un local en el barrio palmesano de Son Gotleu.

Los hechos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, sucedieron a principio del pasado mes de abril y llevaban siendo investigados por la Policía Judicial desde entonces.

La víctima, quien interpuso una denuncia hace unas semanas, explicó que estaba en un bar del barrio de Son Gotleu con más de 25.000 euros en efectivo ya que estaba negociando la compra de un establecimiento por la zona.

Se puso a jugar a las máquinas de azar del bar cuando un hombre que se puso a su lado le pidió dinero prestado para hacer lo propio, a lo que accedió siempre y cuando se lo acabara devolviendo, cosa que hizo cuando ganó un premio.

Este hombre se marchó del bar, pero volvió horas más tarde con otras dos personas. Fue entonces cuando se produjo una fuerte discusión entre el denunciante y estos tres varones, todos de nacionalidad española.

En un momento dado los tres sospechosos se volvieron a marchar, momento en el cual la víctima se percató de que le faltaba el dinero en efectivo que portaba consigo.

Salió fuera para tratar de recuperarlo, donde uno de los hombres le abordó por la espalda y le golpeó en el rostro. Cayó al suelo, donde le propinaron patadas y más golpes.

Como consecuencia, sufrió diversas lesiones, entre ellas la fractura de huesos nasales. Mientras estaba convaleciente, notó como le estiraban del bolsillo para robarle el resto del dinero en efectivo.

Los investigadores identificaron a los sospechosos, pero en un primer momento no pudieron localizarlos dado que se encontraban en paradero desconocido, por lo que dictaron una orden de busca y captura.

Finalmente fueron arrestados los pasados miércoles y jueves como supuestos autores de un delito de robo con violencia. En el momento del arresto, uno de ellos llevaba consigo 2.700 euros en efectivo.