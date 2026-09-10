1115958.1.260.149.20260910144723 Tres detenidos por trasladar migrantes hasta las costas de Baleares con una lancha deportiva robada - POLICÍA NACIONAL

EIVISSA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a tres hombres, dos de los cuales han ingresado en prisión provisional, por supuestamente trasladar a migrantes hasta las costas de Baleares con una lancha deportiva de gran potencia que había sido robada.

La embarcación, según han informado ambos cuerpos en un comunicado conjunto, fue interceptada por la Guardia Civil en aguas cercanas a Formentera con 22 personas migrantes a bordo.

Antes de que los agentes, con el apoyo de Salvamento Marítimo, pudieran llegar hasta la lancha, uno de los supuestos patrones se lanzó al agua para tratar de evitar su detención como supuesto autor de un delito de resistencia.

Llegó a nado hasta Formentera, donde fue arrestado por segunda vez este año. El pasado mes de abril ya fue detenido en otro operativo conjunto de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Avanzada la investigación, los agentes comprobaron que la embarcación en la que viajaban los migrantes, de estilo deportivo y con un motor de 250 caballos, había sido robada días antes en la zona de Talamanca, en Eivissa.

El uso de este tipo de lanchas, según los investigadores, es una táctica que los organizadores de los viajes migratorios usan para "acortar drásticamente los tiempos de travesía" de ida y vuelta desde el norte de África. No obstante, se incrementa el riesgo debido al "exceso de carga y la velocidad".

Los agentes, además del que fue interceptado tras intentar huir, detuvieron a dos hombres más como supuestos autores de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, tráfico de seres humanos, favorecimiento de la inmigración y robo. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional de dos de ellos.