Los tres detenidos por la venta de chalés en Mallorca vinculados a un empresario ruso actuaban como testaferros

1070320.1.260.149.20260318123020 La Policía Nacional detiene a tres personas que actuaban como testaferros para evitar el embargo de bienes de lujo tras la guerra de Ucrania - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las tres personas detenidas el pasado 11 de marzo por su relación con la supuesta venta fraudulenta de varios chalés de lujo en Mallorca vinculados con un oligarca ruso actuaban como testaferros para evitar el embargo de bienes de lujo tras la guerra de Ucrania.

Según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa, los sospechosos --dos hombres y una mujer-- colaboraban, de forma activa, con una persona física y dos jurídicas incluidas en la lista de sancionados por la Unión Europea y otros organismos internacionales como consecuencia del conflicto en Ucrania.

La investigación comenzó cuando se detectó un complejo entramado societario diseñado para ocultar el patrimonio de un ciudadano extranjero, de nacionalidad rusa, sujeto a medidas restrictivas internacionales.

Según las pesquisas, los detenidos actuaban supuestamente como testaferros, facilitando la gestión de activos y la realización de transacciones financieras para evitar el embargo preventivo de sus bienes.

Los implicados, ubicados en España, participaron en la gestión y abono de gastos de los suministros de las propiedades, y figuraban como representantes y apoderados de las empresas rusas sancionadas, ha señalado la Policía.

Ello les ha permitido obstaculizar y dificultar el embargo de varios inmuebles de lujo, enmascarar la titularidad real de las cuentas bancarias y acreditar la propiedad de vehículos de alta gama localizados en territorio nacional.

El objetivo, según la investigación, era permitir que al sancionado no le fuesen congelados ni bloqueados sus activos, y así poder seguir disfrutando de su patrimonio y bienes en España a pesar de la prohibición de disposición de fondos dictada por las autoridades competentes.

Los agentes realizaron el pasado 11 de marzo registros en cinco villas de lujo donde se intervino abundante documentación, más de 300.000 euros en efectivo, seis vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos y material relevante para la causa.

Ese mismo día, fueron detenidas tres personas por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y frustración de ejecución.

Un juez de Palma ordenó la puesta en libertad provisional de dos de las tres personas investigadas y les impuso la obligación de comparecer ante la justicia cada 15 días, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de la isla.

La tercera persona arrestada, según indicaron a Europa Press fuentes jurídicas, fue puesta en libertad después de prestar declaración en sede policial.

La causa, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), permanece bajo secreto de sumario. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para determinar si existen más personas o entidades implicadas.