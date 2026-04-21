Tres heridos, dos de ellos en UCI, ingresan en Can Misses tras una explosión en una vivienda

Archivo - Área de urgencias en el Hospital Can Misses de Ibiza. - ÁREA DE SALUD DE IBIZA Y FORMENTERA - Archivo

EIVISSA 21 Abr. (Europa press) -

Tres personas han sido trasladados al Hospital Can Misses tras la explosión registrada en una vivienda en Eivissa.

Según ha informado el Área de Salud pitiusa, dos mujeres en estado crítico han ingresado en la UCI pasadas 18.20 horas, ambas españolas de 45 y 21 años.

Un varón de 23 años, también español, permanece en observación en Urgencias y su estado es estable.