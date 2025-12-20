Tres jóvenes, heridos en un accidente casual entre un coche y una moto en Palma

Archivo - Una ambulancia de soporte vital básico del SAMU 061 de Baleares, aparcada en el Hospital Son Espases. Recurso. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres jóvenes han resultado heridos este sábado, de madrugada, en un accidente de tráfico casual, en el que se han visto implicados un coche y una moto, ocurrido en el Camí dels Reis, en Palma.

Según ha informado el SAMU 061 a los medios de comunicación, el suceso ha ocurrido en torno a las 00.30 horas, cuando un coche y una moto han chocado de manera casual, dejando tres jóvenes heridos.

Uno de los heridos es un hombre de 31 años de edad, el cual ha sido trasladado al Hospital Quirón Salud Palma Planas.

Los otros dos varones heridos son un chico de 34 años, con politrauma, y un joven de 19. Ambos han sido trasladados hasta el Hospital Universitario Son Espases.

El estado de salud de los tres jóvenes que han resultado heridos en el accidente ha sido calificado finalmente por parte de los profesionales del SAMU 061 como menos grave.