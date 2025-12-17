Tres magistradas de Baleares reciben un reconocimiento a su trayectoria profesional. - EUROPA PRESS

PALMA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha entregado este miércoles reconocimientos otorgados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a tres magistradas del archipiélago por su trayectoria profesional.

En un acto presidido en Palma por el presidente del TSJIB, Carlos Gómez, las magistradas Joana Maria Gelabert y Ana San José, han recibido una insignia por su reciente jubilación, mientras que Sonia Vidal ha recibido un diploma por sus 25 años de carrera profesional.

Gómez ha destacado de todas ellas que representan principios básicos que deben guiar la práctica de la administración de justicia como la prudencia y la discreción, así como la ausencia de afán de protagonismo, símbolo de la imparcialidad y la búsqueda de la justicia.

El presidente del TSJIB ha destacado la permanencia de los vínculos de la carrera de las homenajeadas, que, ha señalado, siempre formarán parte de la judicatura de Baleares.

El acto, además, ha servido para recuperar la tradicional copa de Navidad con los periodistas que cubren habitualmente la actividad de los tribunales --no se hacía desde la pandemia de coronavirus-- con quienes Gómez ha brindado por los valores compartidos entre jueces y medios de comunicación de la defensa de la democracia.