Tres municipios de Baleares lideran el precio del alquiler vacacional en zonas de playa, según Fotocasa

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PALMA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los municipios de Sant Josep de sa Talaia (Eivissa), Calvià (Mallorca) y Santa Eulària des Riu (Eivissa) encabezan el ranking de los alquileres más caros en zonas de playa de España, según datos del Índice Inmobiliario Fotocasa correspondientes a junio de 2026.

Según ha informado el portal inmobiliario en un comunicado, Sant Josep de sa Talaia registra el precio más elevado del país, con una media de 25,56 euros por metro cuadrado al mes. Le siguen Calvià, con 24,64 euros por metro cuadrado al mes, y Santa Eulària des Riu, con 23,53 euros.

Fotocasa ha señalado que el precio del alquiler en las zonas costeras ha experimentado una fuerte subida durante los últimos cinco años, hasta consolidarse como una de las áreas con mayor demanda tanto para pasar las vacaciones como para fijar la residencia habitual.

Por su parte, Palma registra un precio medio de 19,13 euros por metro cuadrado al mes en vivienda situada en zonas costeras, lo que equivale a unos 1.530 euros mensuales para un inmueble de 80 metros cuadrados.

La directora de estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha asegurado que el alquiler de costa en España Atraviesa una de las mayores tensiones de su historia, ya que, en los últimos cinco años, el precio del alquiler se ha duplicado en algunos municipios.

Matos ha advertido que la tendencia coincide con un aumento de la demanda y su desequilibrio con una oferta insuficiente para absorberla. "Este aumento del precio no solo encarece las estancias de vacaciones, también dificulta el acceso a la vivienda para la población residente", ha concluido.