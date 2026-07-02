Tres proyectos de Baleares competirán en la semifinal de un concurso europeo sobre transformación del territorio

Archivo - Baleares presenta siete proyectos de desarrollo en el concurso 'EuropaSeSiente' - CONSELLERIA DE ECONOMÍA - Archivo

PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tres de siete proyectos presentados por el Govern han sido seleccionados para las semifinales del concurso 'EuropaSeSiente 2026', que reconoce iniciativas financiadas con fondos europeos por su contribución a la transformación de los territorios, la generación de nuevas oportunidades y la mejora de la calidad de vida mediante proyectos innovadores, sostenibles y con impacto social.

Según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado, dos de las candidaturas competirán en la categoría 'EuropaSeSiente Competitiva'.

Uno de los proyectos, financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), impulsa la creación de un plató virtual sostenible para una nueva generación de rodajes en Mallorca. El otro, 'Redes TETRA/IoTIB', reforzará las comunicaciones seguras con la ciudadanía en situaciones de emergencia.

Por su parte, el proyecto 'Motores de futuro', financiado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), competirá en la categoría 'EuropaSeSiente Social'. La iniciativa ofrece formación en mecánica a jóvenes en situación de vulnerabilidad para favorecer su inserción laboral.

En la fase semifinal, para la que han sido seleccionados 54 proyectos, los candidatos presentarán un vídeo explicativo de sus iniciativas, que posteriormente podrán ser votadas por internet.

Los tres proyectos más votados de cada categoría accederán a la final del concurso, que se celebrará en noviembre durante el Acto Anual de Fondos Europeos, previsto este año en Alcoy (Alicante).

En esa fase, un jurado y el público asistente elegirán los proyectos ganadores de cada categoría. Además, se concederán otros reconocimientos, como la Estrella de Oro del Jurado y la Estrella de Oro del Público.