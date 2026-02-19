Tres proyectos de empresas de los 'hubs' de innovación de la Fundación Bit, finalistas de los Premios EmprendeXXI

'Hubs' De Innovación De La Fundación Bit - CAIB

PALMA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tres proyectos de empresas ubicadas en los 'hubs' de innovación de la Fundación Bit han sido seleccionados como finalistas de los Premios EmprendeXXI en Baleares.

Las empresas son Dimoni, Sentinella y Serclet, todas ellas participantes del programa público de acompañamiento al emprendimiento EmprenBit, según ha señalado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación.

En concreto, la empresa Dimoni, incubada en el ParcBit, es una plataforma de marketing especializada en la captación de clientes mediante inteligencia artificial.

A través de una metodología propia basada en herramientas de IA, desarrolla estrategias de conversión personalizadas adaptadas a distintos perfiles de cliente, con el objetivo de optimizar resultados y mejorar el rendimiento comercial de las empresas.

Por otro lado, Sentinella, impulsada por la empresa Regenera Natura y ubicada en el CentreBit Eivissa, ofrece una solución tecnológica orientada a la regeneración ambiental y a la monitorización inteligente del territorio.

Su propuesta combina innovación y sostenibilidad para prevenir riesgos ambientales y mejorar la gestión ecológica mediante datos en tiempo real y sistemas de análisis avanzado.

La tercera finalista, Serclet, incubada en el CentreBit Menorca, es una empresa educativa que transforma el aprendizaje musical infantil a través de un método sensorial y manipulativo.

Su metodología apuesta por convertir la música en una experiencia práctica, intuitiva y accesible desde edades tempranas, alejándose de los modelos tradicionales basados exclusivamente en la teoría.

Desde la Conselleria han destacado que estas tres iniciativas evidencian el papel de los 'hubs' de innovación de la Fundación Bit como espacios estratégicos para el desarrollo y la consolidación de proyectos empresariales innovadores en las Islas.

Junto con estas iniciativas, también han sido seleccionadas como finalistas Voltic Technologies S.L., empresa mallorquina especializada en sistemas de automatización inalámbrica para hoteles y edificios, y WeSea Boats, plataforma digital que facilita la reserva de experiencias náuticas privadas con patrón en la costa española.

Los cinco proyectos competirán durante la jornada DayOne Innovation Summit Baleares, que tendrá lugar el 21 de abril en CaixaForum Palma.

Asimismo, la empresa ganadora recibirá un premio de 6.000 euros y accederá a un programa de formación en un 'hub' de innovación de referencia, junto con el resto de ganadores territoriales.

A lo largo de las 19 ediciones de los Premios EmprendeXXI, 13 de las empresas ganadoras en Baleares han sido empresas emergentes vinculadas al programa EmprenBit o alojadas en los 'hubs' de innovación de la Fundación Bit.