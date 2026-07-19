Tres turistas se enfrentan a 27 años de prisión por violar a una joven en un hotel de la Playa de Palma

Archivo - Dos coches policiales a su llegada al juicio contra Pau Rigo, en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, a 7 de noviembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el próximo miércoles (12.45 horas) la vista previa del juicio contra tres hombres acusados de violar a una joven en un hotel de la Playa de Palma.

La Fiscalía solicita que cada uno de ellos sea condenado a nueve años de prisión y que paguen una indemnización conjunta de 75.000 euros como supuestos autores de un delito de abuso sexual.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron en agosto de 2021, cuando los tres procesados se encontraban de vacaciones en Mallorca.

Se pusieron en contacto con un grupo de tres jóvenes turistas --las tres de 19 años-- que se hospedaban en la Playa de Palma y pasaron una noche consumiendo bebidas alcohólicas.

En un momento dado, los seis se desplazaron al hotel en el que estaban alojados los acusados. La víctima mantuvo relaciones sexuales consentidas con uno de ellos, momento en el que sus dos amigas abandonaron la habitación y se marcharon al apartamento que habían reservado.

Como pensaban que su amiga también se había ido, se llevaron su teléfono móvil. La joven, sin embargo, seguía en el hotel y cuando se dio cuenta de que se había quedado sola con los acusados se sintió asustada, aturdida y desconcertada.

Fue entonces cuando los tres procesados la violaron en el hotel. La víctima tuvo que se atendida en un hospital y sufrió numerosos golpes. Además, ha tenido que ser sometida a un tratamiento psicológico y psiquiátrico.