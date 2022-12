El Tribunal levanta las medidas cautelares a los dos únicos acusados del caso Cursach

PALMA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal del caso Cursach ha emitido este jueves un auto por el que decreta el levantamiento de las medidas cautelares a los dos únicos acusados en la causa, los policías locales Gabriel Mayol y Josep Mayans.

Cabe recordar todas las partes retiraron su acusación hacia la gran mayoría de procesados, entre ellos el empresario Bartolomé Cursach y el director general del Grupo Cursach, Tolo Sbert, que han quedado absueltos. Así, la única acusación que se sostuvo fue la del abogado de la acusación particular de Sa Trobada, que pide dos años de cárcel por delitos de coacciones a los dos agentes. El juicio quedó este miércoles visto para sentencia.

En este sentido, la Sala ha entendido que no deben mantenerse medidas cautelares sobre ambos policías acusados, ya que no concurre 'periculum in mora' ni riesgo de fuga, por lo que se puede proceder a la devolución de los efectos, objetos o dinero que hayan sido intervenidos.

Con todo, el Tribunal ha detallado que estas medidas únicamente se alzan respecto a esta pieza separada del caso, ya que sobre el resto no pueden pronunciarse.