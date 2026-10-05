Triguero pide "prudencia" tras conocerse la dimisión de una concejal por la detención de su marido

Archivo - El alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, durante la presentación de los presupuestos municipales de 2026 - AYUNTAMIENTO DE IBIZA - Archivo

EIVISSA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Eivissa, Rafa Triguero, ha señalado este lunes que la dimisión de la concejala Ana Ferrer (PP) tras la detención de su marido es "una cuestión familiar, personal" y ha pedido "prudencia" al respecto.

Así lo ha indicado después de que el esposo de Ferrer fuera detenido en el marco de una operación policial que desarticuló una organización criminal que presuntamente introducía cocaína en Europa utilizando inmobiliarias de lujo para blanquear el dinero en villas de Eivissa, Marbella y Madrid.

En declaraciones a los medios de comunicación, Triguero ha señalado que la pasada semana habló con Ferrer, quien le transmitió parte de la información que conocía en ese momento. Entonces, se acordó su dimisión como concejala en el Ayuntamiento.

Tras presentarla por escrito, se inician ahora unos trámites que serán "largos" puesto que debe ir a pleno. En principio, Ferrer será sustituida en el cargo por quienes ocupaban en listas los siguientes puestos.

Triguero ha lamentado que esta situación está afectando tanto a Ferrer como a sus hijos, por lo que ha pedido "prudencia" hasta que haya una setencia firme y se conozca toda la verdad. Además, "ni la propia Ferrer sabe la magnitud de la cuestión", ha afirmado.