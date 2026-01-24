La 'Trobada de Gegants' prevista este sábado en Palma sufre cambios por cuestiones meteorológicas

PALMA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La 'Trobada de Gegants' prevista este sábado en Palma, en el marco de Sant Sebastià, ha sufrido cambios por cuestiones meteorológicas.

Así lo han informado, esta jornada, desde el Ayuntamiento de Palma, a los medios de comunicación, avisando de la suspensión del pasacalles y la celebración, en su lugar, de un acto en el vestíbulo de Cort.

La llegada del alcalde de Palma, Jaime Martínez, se ha previsto finalmente a las 10.30 horas, momento en el que se entregarán los obsequios a las 'colles' participantes.