El Trofeu Ciutat de Palma de patinaje artístico se celebrará este fin de semana con la participación de 429 deportistas

Presentación del Trofeu Ciutat de Palma de patinaje artístico - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 28º Trofeu Ciutat de Palma de patinaje artístico se celebrará este fin de semana, entre el 7 y 9 de noviembre, y contará con la participación de 429 deportistas de 22 clubes.

La competición, que tendrá lugar en el pabellón Joan Seguí, se ha presentado este lunes en el Ayuntamiento de Palma y ha contado con las intervenciones del director general de Deportes, David Salom; del gerente del Instituto Municipal del Deporte (IME), Miguel Ángel Bennàsar; y de la presidenta del Comité de Patinaje Artístico, Gregoria Roa.

Este año el trofeo bate un récord de participación, con 429 deportistas, una cifra muy superior a la de ediciones anteriores lo que, según Cort, refleja el crecimiento y la vitalidad del patinaje artístico en las Islas.

Durante su intervención, el director general de Deportes ha destacado el compromiso del Ayuntamiento con el deporte base y se ha dirigido a los deportistas para agradecerles "su dedicación, su pasión y cada hora de entrenamiento". "Sois un ejemplo de superación y una fuente de inspiración para todos", ha afirmado.

Asimismo, ha subrayado el carácter solidario del evento, que destinará íntegramente la recaudación de las entradas a la Asociación Senegal de Mallorca (Asema) y Zaqueo.

Por su parte, el gerente del IME ha felicitado a la organización por consolidar este trofeo como una cita "imprescindible". El trofeo cuenta, un año más, con el apoyo del Ayuntamiento de Palma, a través del IME.

El jurado estará formado por siete jueces nacionales e internacionales procedentes de Cataluña y Aragón, además de cinco jueces autonómicos de Baleares.

La competición se desarrollará en las categorías élite nacional, absoluta autonómica, aptitud-iniciación y principiantes, incluyendo también deportistas con diversidad funcional.

En la presentación también han estado presentes miembros de la Federación Balear de Patinaje, encabezados por su presidente, Sebastián Rico, así como representantes de clubes, deportistas y técnicos.