Un trozo de la Costa des Muret se derrumba sobre una fábrica en el puerto de Maó

Vehículos de los Bomberos de Menorca. - CONSELL DE MENORCA

MENORCA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El derrumbe de piedras de un tramo de la Costa des Muret ha afectado a parte de la fábrica de la ginebra Xoriguer, ubicada en el puerto de Maó.

Ha sido a primera hora de la mañana cuando los Bomberos de Menorca han recibido un aviso del 112 acerca del desprendimiento, han informado desde el servicio de emergencias.

Cuando los efectivos han llegado a la zona han podido comprobar que parte de la Costa des Muret se había desprendido, cayendo varias piedras sobre el edificio en el que se encuentra la fábrica.

En concreto se ha visto afectada la parte baja del inmueble, dentro del cual han penetrado parte de los desprendimientos.

Los bomberos y los técnicos municipales están valorando qué intervenciones llevar a cabo para asegurar la zona, que ha quedado acordonada.

También están a la espera de que una empresa contratada por el Ayuntamiento acuda al lugar a realizar labores de limpieza.

Los Bomberos de Menorca volverán la semana que viene a la zona para valorar la evolución de la situación.