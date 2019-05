Truyol: "Los resultados de las generales no se repetirán el 26 de mayo porque MÉS es un partido fuerte en Baleares"

Publicado 29/04/2019 12:51:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La número 2 de MÉS per Palma para las elecciones municipales, Neus Truyol, ha alertado este lunes de que los resultados de la coalición Veus Progressistes en las elecciones generales "no se reflejarán" en los comicios locales del 26 de mayo ya que, según ha considerado, la formación ecosoberanista -en referencia a MÉS per Mallorca y MÉS per Palma- "es un partido muy fuerte" en Baleares y en Palma.

Así se ha expresado Truyol en declaraciones a los medios en las que ha reiterado que la victoria de los partidos de izquierdas en los comicios generales es "una buena noticia" aunque ha resaltado que "ha ganado el voto útil y el voto del miedo" que, según ha remarcado, "han capitalizado Unidas Podemos y el PSOE".

"Los resultados de Veus Progressistes no se reflejarán dentro de un mes y muestra de ello es lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana con nuestro partido hermano Compromís, que ha obtenido una gran diferencia de resultados en las elecciones generales y en las autonómicas", ha manifestado.

Además, ha pedido a los partidos de izquierdas que "muestren su valentía" a nivel estatal y, en este sentido, les ha instado a formar un gobierno de izquierdas "para hacer las políticas de izquierdas" que pide la ciudadanía.

"Estaremos atentos para que los compromisos de estos partidos se cumplan en los próximos cuatro años de legislatura", ha resuelto.