El TSJIB confirma la condena a un joven por chantajear a su prima para violarla en Palma

Le envió fotos íntimas a un familiar a través de una cuenta falsa en una red social



PALMA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha confirmado la condena de 13 años y nueve meses de cárcel a un joven por chantajear a su prima para violarla en Palma.

El TSJIB ha revisado la condena en virtud de un recurso del acusado, pero ha rechazado los argumentos de la defensa y mantenido así la condena dictada por la Audiencia: por un delito continuado de agresión sexual y por otro de revelación de secretos, por enviar fotografías íntimas de la víctima a un familiar. Además de la pena de cárcel se le impuso una indemnización de 5.000 euros para la víctima.

Los hechos ocurrieron en 2021, cuando el acusado contaba con 26 años y la menor con 13, y ambos convivían en el mismo domicilio familiar. La Audiencia consideró probado que el acusado tenía una relación de confianza con la víctima que le permitió conocer algunos secretos suyos, como que fumaba o se juntaba con malas compañías.

Según la sentencia, el joven aprovechó esas circunstancias para chantajearla, amenazándole con contarlo todo a su madre, que era bastante estricta. Con esto logró abusar sexualmente de ella y la obligó a enviarle fotos íntimas. El acusado incluso tenía las claves de las redes sociales de la menor y envió fotos comprometedoras al hermano mayor de la víctima a través de una cuenta falsa.

El joven negó todos los cargos en el juicio celebrado en octubre. Con todo, según la madre de la menor, al descubrirse lo ocurrido el joven le había reconocido los abusos que después negó: "Me dijo que lo sentía mucho, que iba a hacer una nueva vida y se iba a buscar un piso. Me dijo que no se lo dijera a su madre, que se buscaría una habitación y no la molestaría más", detalló la progenitora.

El acusado negó que le hubieran echado de la casa por los abusos, afirmando que fue por no cumplir las normas de la casa; borró de su teléfono móvil los mensajes pidiendo perdón a su tía.

Entre otras consideraciones, el TSJIB se apoya en la credibilidad del testimonio de la menor, además de destacar la relación de superioridad entre el acusado y la víctima, descartando que pueda considerarse que había un grado similar de madurez entre ambos. También entiende que la lectura de los mensajes disculpándose con su tía "no conduce a otra conclusión mínimamente lógica" que no sea que pedía perdón por su comportamiento hacia su prima.